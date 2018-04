Waterreus: Geen peil te trekken op Michiel Kramer

Sparta Spits Michiel Kramer kreeg afgelopen weekend de rode kaart voor natrappen op Vitesse speler Alexander Büttner.

Iets waar de media wereld niet bij kan en Waterreus de oud Feyenoorder keihard aanpakt. 'De ene week realiseert hij zich dat mensen worden ontslagen als Sparta degradeert en komt hij met volwassen teksten, maar een week later gedraagt hij zich als een recidivist waardoor nu juist de hele organisatie zich voor hem schaamt en Sparta zijn spits moet missen in de degradatiestrijd,' schrijft de oud doelman van PSV in zijn column in de VI.

'Het is flauw om steeds over die kroket te beginnen, maar hij wekt toch structureel de indruk maling te hebben aan de hele wereld. Als ik in het bestuur van Sparta zou zitten, had ik hem zaterdagavond direct geschorst voor de rest van het seizoen.' Waar Kramer een schorsing van 7 duels kreeg opgelegd door de tuchtcommissie, ging Sparta direct akkoord.

Waar Waterreus Sparta een normale nette club vindt, past dit daar niet in thuis. 'Met redelijke mensen. Het hooghouden van de clubcultuur lijkt mij vele malen relevanter dan je waarden overboord zetten in de hoop dat Kramer in de play-offs nog een potje mag meedoen.'

Sparta moet dit seizoen strijden tegen degradatie, waar het slechts 1 punt boven hekkensluiter FC Twente staat.

