PSV heeft nieuwe linksback binnen, naam nog onbekend

Technisch Manager Marcel Brands van PSV heeft woensdag laten weten dat PSV een nieuwe linksback heeft weten te strikken.

Om wie het gaat wil Brands echter nog niet duidelijk maken, 'We moeten afwachten wat er verder gebeurt, maar Joshua Brenet kan natuurlijk heel goed als rechtsback spelen indien Santiago Arias zou vertrekken,' aldus Brands in gesprek met VI.

Waar Santiago Arias afgelopen zomer leek te vertrekken, is dat niet gebeurt. Nu het contract van Arias tot volgend jaar zomer loopt, is een vertrek de enige logische oplossing wil het PSV nog geld opleveren.

Afgelopen winter leek PSV beet te hebben met de Portugese Agbenyenu, 's Avonds had hij mij nog een kopie van zijn paspoort gestuurd, hij had nog contact gehad met onze dokter. Hij zei ook: "Ik rij nu naar het vliegveld in Lissabon en stap op het vliegtuig." In het hotel daar is Sporting Portugal ingestapt, die hebben hem voor onze neus weggekaapt en sindsdien op de tribune gezet.'

'Dit soort dingen gebeurt dus, terwijl wij weer moeten uitleggen waarom er geen linksback is gekomen. Maar je ziet wat er bij Sporting gebeurt, die voorzitter schorst ineens alle spelers. Moeten we dat soort mensen nog serieus nemen? Ik denk het niet.'

Al benadrukt Brands dat Joshua Brenet het seizoen prima heeft gespeeld, 'Joshua staat misschien wel symbool voor deze ploeg. Onverstoorbaar doorgaan, niet opgeven. Ik vind dat hij een heel goed seizoen heeft gehad.'

