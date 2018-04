Dost geeft tekst en uitleg na beweegreden te stoppen als international

In een openhartig interview laat Sporting Porutgal spits Bas Dost weten wat zijn beweegreden is om afscheid te nemen als international.

Dat Dost tegen Engeland slechts een dik uur mocht spelen en tegen Portugal helemaal niet, was voor de spits de druppel. .'Toen ik naar huis vloog dacht ik bij mezelf 'wat ben ik in hemelsnaam aan het doen?' Doe ik dit omdat het moet? Omdat het nou eenmaal zo hoort dat je naar het Nederlands elftal gaat?' legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Bij Sporting wel

'Bij Sporting word ik optimaal benut. Ik ben gehaald door een trainer die precies weet wat ik wel en niet kan. Ik speel met Sporting continu naar voren. Met het Nederlands elftal graven we ons nu meer in. Daar waar Dost al 64 keer het net wist te vinden voor Sporting.

Weloverwogen besluit

De 28-jarige Bas Dost heeft goed nagedacht over zijn beslissing het bijltje erbij neer te gooien, 'Ik had na deze trip het gevoel dat er wederom niets ging veranderen. Op den duur kreeg ik het gevoel dat ik werd opgeroepen, omdat ik wel opgeroepen móest worden. Omdat ik het gewoon hartstikke goed deed bij Sporting.'

Het gaat Dost er dan ook niet om of hij wel of niet in de basis staat, maar om het geheel. 'Het is ook hoe er met je omgegaan wordt. Daar is het één en ander mis gegaan. Het kan niet waar zijn dat ik me goed voel als ik uit Lissabon vertrek en thuis kom met een slecht gevoel. Het zit in de communicatie. Wil je niet met mij spelen? Prima.'

'Maar laat in elk geval zien dat je respect voor me hebt. Met een jongen die er meerdere keren bij is geweest, in Portugal 34 keer scoort, en dit seizoen op dezelfde fiets verder gaat, ga je toch iets anders om dan met een jongen die net komt kijken?' Waar Dost niet denkt dat zijn mede internationals verbaast zijn over zijn besluit, 'Wat doe jij hier eigenlijk nog.' "Dat was wel weer een bevestiging. Er zijn bij het Nederlands elftal wel meer spelers geweest die tegen me gezegd hebben dat ze er in mijn situatie al veel eerder mee waren opgehouden.'

