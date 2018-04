Waar Zlatan Ibrahimovic kort geleden een uitspraak deed over het WK, is dat nu realistisch geworden.

Vervolg: Ibrahimovic: Ik kan je zeggen dat ik mee ga met Zweden naar het WK

Waar Zlatan Ibrahimovic eerder al afzwaaide bij de Zweedse selectie, keert de vedette de komende zomer terug om Zweden te helpen op het komende WK in Rusland. Zo laat Zlatan Ibrahimovic zelf weten via de Amerikaanse TV.

'Ja, ik ga naar het WK,' liet Ibrahimovic los. Maar of hij als speler of in een andere functie gaat is nog niet te achterhalen. 'k zeg alleen dat ik naar het WK ga. Als ik meer zeg, zullen mensen me daar op afrekenen. Dus ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg.'

In 2004 schitterede Ibra voor het laatst op een EK in Frankrijk, waar hij niet tot scoren wist te komen en met Zweden roemloos ten onder ging in de groepsfase. In 2006 kende Ibrahimovic zijn laatste WK, omdat de Zweden zich in 2010 en 2014 niet wisten te plaatsen.

'Een WK zou geen WK zijn zonder mij,' liet de vedette weten. Zweden zit op het WK in WK in Rusland in groep F bij Zuid-Korea, Duitsland en Mexico.

