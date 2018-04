Kuyt: Liverpool doet zichzelf tekort als het geen prijs wint

Dirk Kuyt vindt dat zijn oud werkgever zichzelf tekort doet wanneer het dit seizoen geen prijs pakt.

Op de clubwebsite van Liverpool laat Kuyt weten dat het aanvalsduo Salah en Fermino de tandem zijn van dit Liverpool. 'Hij heeft zijn eigen stijl en dat maakt hem speciaal. Dat vind ik mooi aan bepaalde spelers. Hij kan geweldige doelpunten maken maar ook zijn medespelers in stelling brengen.'

Waar Fermino en Salah met dezelfde instelling spelen, is dat een groot gewin voor Liverpool. 'Salah beleeft een geweldig seizoen. De ploeg heeft het de laatste maanden erg goed gedaan en de volgende stap voor iedereen is een teamprestatie neerzetten in de vorm van een prijs.'

Alleen de prijzen tellen weet Kuyt te melden, Ik denk dat deze spelers gretig genoeg zijn om trofeeën te pakken. Als team welteverstaan, niet individueel. Spelers als Firmino en Salah laten zien dat ze goed zijn, maar ze moeten het met het collectief doen", pleit de voormalig spits van Liverpool. "Misschien gaat het ze lukken in de Champions League.''

