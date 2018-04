Juventus spits Mandzukic denkt na over vertrek

De Kroatische aanvaller Mario Mandzukic van Juventus lijkt komende zomer te kunnen vertrekken bij de Oude Dame.

Waar de Kroaat al sinds 2015 voor Juventus uitkomt, tikt Mario Mandzukic binnenkort de 32 jaar aan. Tot dusver kwam Mario Mandzukic tot 124 wedstrijden, waarvan 50 vorig seizoen al.

Ook dit seizoen is de Kroaat een vaste waarde in het elftal van Juventus, waar dit seizoen al 38 keer zijn naam op het spelersformulier voorkwam. Wat tot dusver 10 doelpunten en drie assists opleverde.

Waar Mario Mandzukic nog een doorlopend contract heeft tot medio 2020 in Turijn, kan hij of bijtekenen en afronden bij Juventus, of nog een financiele klapper maken en Juventus nog wat geld opleveren met een eventueel vertrek komende zomer.

