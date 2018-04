Dinsdagmiddag maakte de KNVB bekend dat de Oranje leeuwinnen op kop staan in de UEFA ranking die werd gepresenteerd.

Vervolg: UEFA presenteert ranking, Oranje leeuwinnen op kop

Waar de Oranje leeuwinnen al jaren bezig zijn aan een sterke opmars, is natuurlijk de winst van het EK vorig jaar zomer het hoogtepunt. Na de 7-0 overwinning op Noord Ierland en de 2-0 overwinning op Ierland van afgelopen periode, is Oranje de nieuwe koploper in de UEFA ranking.

De KNVB legt uit dat de lijst wordt bepaald aan de hand van behaalde resultaten in de kwalificatieresultaten plus het WK van 2015, de EK-cyclus van 2017 en de kwalificatie voor het WK van 2019.

Op de wereldwijde ranglijst van de FIFA staat Nederland momenteel op de zevende plek, daar zijn de laatste twee duels nog niet in verwerkt.

UEFA presenteert ranking, Oranje leeuwinnen op kop

Een korte samenvatting: Dinsdagmiddag maakte de KNVB bekend dat de Oranje leeuwinnen op kop staan in de UEFA ranking die werd gepresenteerd..