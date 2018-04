Sam Lammers hoopt op zijn kans volgend seizoen: Anders verhuur beste optie

In gesprek met PSV supporters (magazine) laat PSV spits Sam Lammers weten dat hij volgend seizoen vol voor zijn kans wil gaan in de selectie.

'Ik zit hier heel goed en ben erg blij dat ik de stap naar het eerste heb kunnen maken. Maar ik word binnenkort 21, dus wil wel wat meer gaan spelen. Ik hoop dan ook dat volgend seizoen mijn kans komt bij PSV.'

Dat Lammers die seizoen weinig minuten kon maken in de hoofdmacht van PSV raakte hem wel, 'Elke speler wil voetballen. In het begin van het seizoen, toen ik erbij werd gehaald, dan hoop je natuurlijk dat je je steentje bij kan dragen. Ik hoop gewoon op meer minuten dan dat ik nu krijg. Ik heb geen problemen om me te motiveren. Ik vraag bijvoorbeeld altijd zelf of ik met Jong PSV mag meespelen als ik niet heb meegespeeld met het eerste. Zo houd ik ritme, mochten ze me bij het eerste nodig hebben.'

Geen tijd is verhuur beste optie

Lammers laat ook weten dat wanneer hij aankomend seizoen niet de kans krijgt, een verhuur de beste optie is. 'Als er een andere spits zou komen en de kans klein is dat ik veel aan spelen toekom, dan is het beter voor mijn ontwikkeling om bijvoorbeeld uitgeleend te worden. Ik prefereer dan clubs die zelf het spel willen maken, goed voetballende teams. Ik hou wel van combinatievoetbal, over de grond. Maar ik hoop natuurlijk dat de kans hier komt, daar wacht ik op.'

