In gesprek met het nieuwsblad De Telegraaf laat Technisch Manager Marcel Brands van PSV weten vol in te zetten op Marco van Ginkel.

Waar de middenvelder opnieuw werd gehuurd van het Londense Chelsea FC, wil PSV koste wat kost de middenvelder in Eindhoven behouden. Zelfs als PSV maar 1% krijgt om dat te realiseren wil Brands zijn handen in het vuur steken voor zijn aanblijven.

'Iemand als Marco is een heel belangrijke speler geworden. We hebben hem vorig jaar geprobeerd te kopen van Chelsea, maar dat was niet haalbaar. En je hebt natuurlijk ook met een salarisplafond te maken. Als er maar één procent kans is om hem over te nemen van Chelsea, dan ga ik daarvoor.'

Brands belooft er alles aan te doen Van Ginkel te behouden voor PSV

