In de kampioenseditie van VI komt Technisch Manager Marcel Brands van PSV terug op de 24e landstitel van de Eindhovenaren.

Vervolg: Brands: Titel is meer waard dan al het geld op de bank

'Het is het kampioenschap van het collectief. Het team is de rode draad geweest in dit seizoen. Daar hebben we ook een beetje op ingestoken,' begint Brands. 'We hebben een leidersgroepje geformeerd met in eerste instantie drie aanvoerders: Marco van Ginkel, Luuk de Jong en Jeroen Zoet. Daaromheen een aantal jongens als Daniel Schwaab en Santiago Arias die met hen de cultuur in de kleedkamer bewaakten. Dat is de kracht van deze ploeg en was uiteindelijk ook de sleutel tot het succes.'

Weinig tot geen blessureleed

'Ja, dat is een groot voordeel. Dat komt doordat we geen Europees voetbal hebben gespeeld, net als Ajax overigens. Als je dat wel doet, kost dat altijd punten. Waar dat door komt? Dat is moeilijk, het heeft zowel fysieke als mentale oorzaken. Je kunt je nu eenmaal niet continu maximaal opladen. Iedere club heeft daar last van, zelfs Barcelona en Real Madrid. Maar zij hebben vaak nog zoveel individuele kwaliteit, dat ze een wedstrijd kunnen winnen. In de Eredivisie kost het gewoon punten.'

Europese aderlating

'Sportief, maar natuurlijk ook financieel. In de begroting nemen we mee dat we Europa League-voetbal spelen. Dit kostte ons zeker vijf miljoen euro en ik moest dat in de transferbalans zien goed te maken,' aldus Brands over de vroegtijdige Europese uitschakeling van PSV in de voorrondes. 'Natuurlijk kookte ik van binnen en heb ik inwendig gevloekt. Maar in mijn functie moet je je in zo'n geval heel snel voorbereiden op dat wat gaat komen. Je weet dat de media de volgende dag voor je neus staat.'

Geld maakt niet gelukkig

Waar Brands ook de vraag kreeg of PSV financieel perse kampioen moest worden, was zijn antwoord nee. Waar PSV het seizoen structureel met miljoenen tekort begint, moeten er altijd spelers verkocht worden. Andere koek tegenover rivaal Ajax, wat met 175 miljoen op de bank een aardig kapitaal heeft.

'Nee, we moeten kampioen worden omdat we PSV zijn. En tegenwoordig heb je nog niks als je de titel pakt, want we stromen niet rechtstreeks meer in in de Champions League. Ik heb altijd het standpunt gehad dat het kapitaal op het veld moet staan om te kunnen presteren en je doelstellingen te kunnen halen. Het is fantastisch dat Ajax zoveel geld op de bank heeft, maar ik denk dat het belangrijker is kampioen te worden. Dat verwachten de supporters ook van ons.'

Brands: Titel is meer waard dan al het geld op de bank

Een korte samenvatting: In de kampioenseditie van VI komt Technisch Manager Marcel Brands van PSV terug op de 24e landstitel van de Eindhovenaren..