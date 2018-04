Feyenoord niet op volle oorlogssterkte naar Willem II: Bekerfinale belangrijker

De midweekse speelronde voor de bekerfinale, moet Feyenoord het opnemen tegen het Tilburgse Willem II. Waar de Rotterdammers aan de aftrap zullen staan met een gewijzigd elftal.

Feyenoord coach Van Bronckhorst liet weten dat zowel Sven van Beek, middenvelder en aanvoerder Karim El Ahmadi en vleugelspitsen Jean-Paul Boëtius en Sam Larsson niet van de partij zijn in de 32e speelronde tegen Willem II. Ook Robin van Persie zal niet aan de aftrap verschijnen, wel gaat de routinier mee als eventuele invaller.

'Sven en Karim hebben kleine klachtjes', zei Van Bronckhorst. 'Met hen neem ik geen risico. Jean-Paul heeft nog wat last van zijn heup, maar heeft vandaag wel meegetraind. Dat is positief. Het is nog wel te kort voor morgen. Zondag zal hij weer beschikbaar zijn, verwacht ik,' waar Larsson nog last heeft van zijn hamtring, Die blessure viel gelukkig mee. Zijn gevoel is een stuk beter. We zullen ook hem proberen klaar te stomen voor zondag.'

Feyenoord spaart dus spelers voor de bekerfinale van 22 april, waar de Rotterdammers na de zege tegen FC Utrecht zo goed als zeker zijn van de vierde plek in de Eredivisie. Deze plek geeft bij eventueel verlies in de bekerfinale ook recht op Europees voetbal. 'De voorsprong op nummer vijf FC Utrecht is nu acht punten. Dat helpt mij voor morgen.'

