In aanloop naar het competitieduel met NAC Breda, kreeg Sparta coach Advocaat natuurlijk de vraag over Michiel Kramer. De oud Feyenoord spits kreeg een schorsing van 7 duels na zijn rode kaart van jl. wedstrijd. Voor Advocaat is Kramer verleden tijd en moet Sparta door.

Vervolg: Advocaat wil niet praten over situatie en rode kaart Kramer

Advocaat stelde zich defensief op, ''Ik heb er geen zin in om er nog iets over te zeggen', reageerde hij nors. 'Waarvoor is het nodig dat ik er nog iets over zeg? We hebben er intern over gesproken, de club en Kramer hebben overlegd en besloten om niet in beroep te gaan. Dat is intern, dat gaat niemand verder wat aan. Als jij ruzie met je vrouw hebt, hoef ik daar ook niets van te weten. Na het duel met NAC praat de club verder met Kramer en zal duidelijk worden hoe het verder gaat. Voor mij is het klaar, ik ga het er niet continu meer over hebben. We kijken naar NAC. Er staat druk op voor beide ploegen.'

Het verschil in punten tussen Sparta en NAC is 6, dus moet er tegen de directe concurrent gewonnen worden. 'We hebben zes punten nodig uit de resterende drie duels om zeker te zijn dat we geen achttiende worden,' zo liet een rekende Advocaat weten. 'Je hoort de uitslagen en dan pas weet je hoe het er voor staat. Ik kan er vooraf niks mee. Ik weet dat Roda tegen PSV speelt. Die zullen nog wel dronken zijn van het feest. Voor ons zou het handiger zijn geweest als ze donderdag pas feest hadden gevierd, misschien.'

Over concurrent Roda wat woensdag tegen PSV speelt, had Advocaat nog wel te melden, 'We moeten zelf van NAC winnen. Iedereen weet dat. Je kunt verliezen, maar zo verliezen als tegen Vitesse (7-0, red.) dat kan niet. Dat heeft ook gevolgen voor spelers. Iedereen zal begrijpen dat het anders moet. We moeten er staan, zo simpel is het.'

Oud AZ spits Fred Friday neemt de plek van Kramer over in de basis bij Sparta. 'Hij mag laten zien dat ik het verkeerd heb gezien door hem te passeren.'

Advocaat wil niet praten over situatie en rode kaart Kramer

Een korte samenvatting: In aanloop naar het competitieduel met NAC Breda, kreeg Sparta coach Advocaat natuurlijk de vraag over Michiel Kramer. De oud Feyenoord spits kreeg een schorsing van 7 duels na zijn rode kaart van jl. wedstrijd. Voor Advocaat is Kramer verleden tijd en moet Sparta door..