In de zoektocht naar een nieuwe coach voor het komend seizoen bij SC Heerenveen, komen de namen van Keizer en Steijn voorop te staan.

Vervolg: SC Heerenveen wil Maurice Steijn of Marcel Keizer als opvolger Streppel

Waar de club niet verder wil met huidig trainer Jurgen Streppel, is er een shortlist gemaakt van de namen die volgend seizoen aan het roer moet staan bij de Friezen. Hier worden de namen van Keizer en Steijn als eerste genoemd.

SC Heerenveen heeft met alle mogelijke kandidaten een orienterend gesprek gehad. 'Met alle anderen hebben we minimaal één keer gesproken', aldus Hans Westerhof. 'Dat laat ook zien dat het een goede beslissing is geweest om hoog in te zetten. Je moet als club nooit te bescheiden zijn. Voor een trainer die miljonair wil worden zijn wij dan wel niet interessant, maar een trainer die al miljonair is kan in Heerenveen heerlijk werken.'

Na alle kandidaten heeft SC Heerenveen een minder grote lijst met namen die volgend seizoen voor de groep moeten komen te staan. Zo is Maurice Steijn van VVV een geoogde kandidaat en is oud Ajax trainer Marcel Keizer ook een goede opvolger voor Streppel.

Technisch Manager Gerry Hamstra liet weten: 'We zitten er nu middenin en we komen natuurlijk steeds wat dichterbij, maar ik wil niet op namen reageren. Maar het is mooi om te zien dat we er als club goed opstaan bij trainers. We hebben natuurlijk een mooie geschiedenis, zijn een aantrekkelijke club die elke jaar goed verkoopt en een play-offwaardige selectie heeft.'

SC Heerenveen wil Maurice Steijn of Marcel Keizer als opvolger Streppel

Een korte samenvatting: In de zoektocht naar een nieuwe coach voor het komend seizoen bij SC Heerenveen, komen de namen van Keizer en Steijn voorop te staan..