Koeman baalt van afscheid Bas Dost: Ik zag nog genoeg kansen voor hem

Oranje bondscoach Ronald Koeman baalt van het nieuws van Bas Dost, waar de oefenmeester nog genoeg kansen zag voor de spits bij Oranje.

De reserverol die Dost bij Oranje had de laatste oefeninterlands is verkeerd gevallen, waardoor de spits besloot de handdoek in de ring te gooien wat betreft het Nederlands Elftal. ''Bas heeft me het persoonlijk verteld, dat vind ik zeer netjes,' liet Koeman weten op de website van de KNVB.

'Ik vind het jammer dat hij stopt, ik zag zeker nog een rol voor hem bij het Nederlands elftal.' Dost speelde wel tegen Engeland, maar moest tegen de Portugezen vanaf de bank toekijken, iets wat Koeman hem niet aanrekent.

'Bij mijn start als bondscoach heb ik gezegd dat ik de eerste vier interlands wil gebruiken om spelers en speelwijzen uit te proberen, dus in die zin ligt veel nog open. Maar ik respecteer de keuze die hij maakt, ook omdat ik begrijp dat hij het gevoel al langer heeft.'

