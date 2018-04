Christophe Dugarry liet in zijn eigen RMC show geen goed woord vallen over de Braziliaan Neymar, die zondag niet eens aanwezig was bij het kampioensduel van PSG tegen AS Monaco.

Vervolg: Afwezige Neymar bij titelfeest PSG roept vraagtekens op

'Hoe kan het gebeuren dat Neymar er niet bij was?,' was de opening van Dugarry in zijn eigen show.. 'Hoe kunnen we hem een leider noemen als hij dat helemaal niet waarmaakt? Waarom accepteert PSG dit zomaar? Ik begrijp niet hoe hij zijn teamgenoten hierna nog in de ogen kan kijken.'

Waar Neymar zich geen schuld bewust is, postte de Braziliaan doodleuk een foto online waar hij op de bank zit en online pokert. 'Hij spuugt op de club, het is ongehoord. Als hij nog bij Barcelona speelde, was hij wel bij de kampioenswedstrijd geweest. Dit soort spelers zijn individuen die met deze instelling nooit de Champions League zullen winnen met PSG.'

Afwezige Neymar bij titelfeest PSG roept vraagtekens op

Een korte samenvatting: Christophe Dugarry liet in zijn eigen RMC show geen goed woord vallen over de Braziliaan Neymar, die zondag niet eens aanwezig was bij het kampioensduel van PSG tegen AS Monaco..