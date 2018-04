De 28-jarige spits van Oranje heeft laten weten dat het niet werkt voor hem in Oranje, per direct laat Dost dan ook weten Oranje international af te zijn.

Vervolg: Bas Dost meldt Koeman niet meer te willen worden opgeroepen

Dit maakt het Algemeen Dagblad dinsdag bekend nadat Dost dit aan Koeman kenbaar heeft gemaakt. De laatste twee oefeninterlands van Oranje deed Dost allerminst goed, de spits zat doodongelukkig op de bank bij Oranje. 'Het gevoel dat ik ermee wilde stoppen, heb ik heel lang weggedrukt. Zoiets doe je niet, vond ik', aldus Dost tegen de krant. De spits kreeg in de tweede oefeninterland tegen Portugal geen speeltijd meer van Koeman. 'Dat ik me een week lang echt verrot gevoeld heb, heeft de doorslag gegeven.'

Waar Dost het in Portugal erg goed doet en geen problemen heeft met scoren, werkt het voor de spits in Oranje niet. Dost heeft het gevoel dat hij nooit echt een kans heeft gekregen. 'Het is niet goed gelopen bij het Nederlands elftal. Om wat voor reden dan ook. Ik ben op het moment gekomen dat ik zeg "tot hier en niet verder." Het werkt gewoon niet.'

28 maart 2015 was het officiele debuut voor Dost in Oranje, waar hij tot dusver dus maar achttien duels speelde en slechts een keer het net wist te vinden.

