Waar de selectie van Cocu maandag is gehuldigd op het stadhuisplein, is dat uiteraard in de Brabantse sferen gegaan. Maar Cocu liet weten dat het hierbij niet blijft.

Cocu: Dit was zeker een mooi feestje

'Na deze huldiging gaan we gezamenlijk nog een hapje eten bij De Verlenging. Doen we het nog even dunnetjes over,' liet een feestvierende Cocu weten in gesprek met het ED.

Waar Cocu ook liet weten niet te hebben kunnen slapen na de overwinning op Ajax, 'Ik zat nog vol met adrenaline. Alles ging nog eens langs mij heen, inclusief de overwinning tegen Ajax.'

'Daarna hebben we flink feest gevierd, met de selectie en met de familie.'

