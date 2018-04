Danny Makkelie als videoscheids mee naar WK in Rusland

Volgens een van de goed ingelichte bronnen van VI weet de FIFA Nederlander Danny Makkelie te strikken als videoscheids op het komende WK in Rusland.

Waar de FIFA eerder al liet weten dat 'gewone' scheidsrechter Bjorn Kuipers samen met zijn assistenten Erwin Zeinstra en Sander van Roekel naar het WK mag, gaat Makkelie nu dus ook mee naar Rusland komende zomer.

Waar team Kuipers in Rusland dus wordt versterkt door Makkelie. Waar dertien video-arbiters in Italië nu nog de laatste testen ondergaan, laat de FIFA deze week de officiele namen weten voor de videoarbitrage in Rusland.

'In de tweede helft van april komen we weer bijeen in Italië', sprak Kuipers enkele weken geleden nog. 'Dan zal de definitieve keuze wat betreft de VAR's ook gemaakt worden. Dat is een belangrijke beslissing die dan genomen moet worden.' Iets wat voor Danny Makkelie dus voordelig uitpakt.

