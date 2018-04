Ajax had niets in te brengen tegen het gretige PSV, wat zondagmiddag met 3-0 over de Amsterdammers heenwalste. De ploeg uit de hoofdstad moest het duel ook nog eens met 9 man afronden na twee rode kaarten.

Vervolg: Veltman zwaar teleurgesteld: Dit komt hard aan bij Ajax

Ajacied Veltman zag dat Ajax niets in te brengen had tegen de nieuwe kampioen van de Eredivisie. 'Dat we hier in het hol van de leeuw op deze manier verliezen, maakt het extra pijnlijk,' laat Veltman weten in gesprek met Metro. 'Na vorig seizoen ging het de hele tijd over hoe Feyenoord kampioen was geworden en wordt de weg naar de titel van PSV steeds herhaald. Dat is voor een Ajacied niet prettig.'

'Als we geen hoop hadden gehad op een overwinning, dan hadden we beter in Amsterdam kunnen blijven. Ik kan er nu een enorme analyse op los laten, maar het feit is gewoon dat wij met lege handen staan. Bij Ajax gaan we altijd voor het hoogste en nu moeten we voor de tweede plek gaan knokken met een hijgend AZ in onze nek, heel vervelend.'

Veltman zwaar teleurgesteld: Dit komt hard aan bij Ajax

Een korte samenvatting: Ajax had niets in te brengen tegen het gretige PSV, wat zondagmiddag met 3-0 over de Amsterdammers heenwalste. De ploeg uit de hoofdstad moest het duel ook nog eens met 9 man afronden na twee rode kaarten..