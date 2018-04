De rappe en jonge aanvaller van PSV, Steven Bergwijn was tegen Ajax goed voor de 3-0 en het slotakkoord. Het kampioensfeest is een feit, daar waar Bergwijn dit seizoen zijn definitieve doorbraak kende.

Vervolg: Bergwijn: Al meteen het gevoel dat het zou gaan lukken tegen Ajax

'Eigenlijk had ik vanaf minuut één al het gevoel, dit gaat niet meer fout,' laat Bergwijn weten in gesprek met De Telegraaf. 'Al toen ik de bus uit kwam voor het stadion, ging het helemaal los. Dat geeft je als speler natuurlijk een extra stimulans. Wie zegt dat Ajax betere spelers heeft? Als dat zo was, waren zij wel kampioen geweest, toch? We hebben het echt als een team gedaan.'

Eendracht maakt macht

'Er stond telkens iemand anders op. En deze titel voelt sowieso meer als de mijne dan die andere twee, want ik heb nu veel meer gespeeld. Die eerste wedstrijd van het seizoen tegen AZ, toen we met 3-2 wonnen, zag je al dat we als team voor elkaar streden. Dat hebben we het hele seizoen laten zien.'

