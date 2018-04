Van Ginkel: Dit is gewoon een droom die uitkomt, wat een feest

Zondag wist PSV zich in de 31e speelronde tot kampioen van Nederland te kronen, een 3-0 overwinning op directe concurrent en rivaal Ajax was daarvoor nodig.

'Iedereen was er klaar voor,' begint Van Ginkel zijn gesprek met De Telegraaf. 'Iedereen wilde dat het vandaag ging gebeuren. Alsof het niet mis kón gaan.' Van Ginkel kreeg de kampioensschaal van PSV man Willy v.d Kuylen.

'Dat blijft me wel bij. Een droom die uitkomt, We zijn weer heel effectief geweest. Iedereen weet waar hij goed in is en wat zijn mindere kanten zijn. Dat is de kracht van dit elftal. Het wordt samen met de supporters één groot feest.'

