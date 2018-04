Cocu: 'We begonnen het duel met angst en beven'

Waar PSV heer en meester was in het thuisduel (kampioensduel) tegen Ajax, liet Ajax trainer Ten Hag nog weten dat PSV bang zou zijn.

Maar PSV trainer Cocu sneert nog even naar Ten Hag: 'We zijn natuurlijk met angst en beven aan de wedstrijd begonnen, maar gelukkig is het goed gekomen. Maar na de 2-0 was het echte geloof bij Ajax wel weg,' aldus een cynische Cocu.

'Ik zag overtuiging bij de jongens, een goede uitstraling en een fantastische wisselwerking met het publiek, Zij waren vanaf het eerste fluitsignaal uitzinnig. Dat imponeert ook een tegenstander. Zo’n titel in eigen huis binnenhalen is extra lekker. Tegen een directe concurrent geeft het nog een speciaal tintje.'

'De teamgeest van dit elftal, een echt collectief, is zo belangrijk geweest om succesvol te zijn. Daar geloof ik heilig in, e kunt nog zoveel individuele klasse hebben, maar je moet het met elkaar doen. Deze ploeg heeft elkaar leren kennen in goede en slechte tijden. Dat is de basis van dit kampioenschap. Daar mogen de jongens nu lekker van gaan genieten.'

