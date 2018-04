Ten Hag miste die ene procent tegen PSV: En dat is veel in topsport

Ajax trainer Ten Hag miste het topsportklimaat bij Ajax tegen PSV. Ten Hag miste die ene procent tegen PSV, en die ene procent vindt hij heel erg veel.....

💬 | Erik ten Hag vond dat 'die ene procent' er niet was.



"Maar één procent in de top is heel veel."#psvaja #Ajaxhttps://t.co/cNzoRuY5QR pic.twitter.com/FCLldp4jWG