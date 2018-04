Sinds de eeuwwisseling mag Cocu zich de beste Eredivisie coach noemen, in zowel 2015, 2016 en 2018 wist hij met PSV als kampioen het seizoen af te sluiten.

Vervolg: Cocu erg succesvol bij PSV: Drie titels in vijf seizoenen

Met de derde titel in vijf seizoenen tijd komt Cocu op gelijke hoogte met Kees Rijvers, die in zijn tijd (van 1972 tot 1980) ook drie keer het kampioenschap met PSV pakte.

Cocu moet alleen Guus Hiddink boven zich dulden, de Varsevelder ging in het seizoen 1987, 1988, 1989, 2003, 2005 en 2006 met de titel aan de haal met PSV. Ook is PSV met het binnehalen van de 24e landstitel de club als tweede met de meeste titels in de Eredivisie, alleen rivaal Ajax komt aan 33 keer.

Na de eeuwwisseling is PSV het succesvolst, 10 van de 24 titels (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2016 en 2018) werden behaald.

