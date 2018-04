Ronald de Boer: 'Je moet Ziyech laten voelen dat hij heeft gefaald

In gesprek met FOX Sports laat Ronald de Boer zich uit over Hakim Ziyech, de middenvelder van Ajax. De Boer is van mening dat Ziyech moet voelen dat hij dit seizoen heeft gefaald.

💬 | @FrankRonald1970: "Je moet Hakim Ziyech gewoon laten staan. Hij moet ook voelen dat hij heeft gefaald."#psvaja#DWHW pic.twitter.com/13RqEP2pWa — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 15, 2018

