Sparta spits kramer accepteert 7 duels schorsing na rode kaart

De aanklager van de KNVB komt daags na het duel tussen Sparta en Vitesse met een strafeis van maarliefst 7 duels voor Michiel Kramer.

De aanvaller van Sparta kreeg een rode kaart na zijn charge op Vitesse aanvaller Buttner, en moest met een directe rode kaart van het veld. Waar Sparta met 7-0 de boot inging, was het bij een 3-0 stand dat Kramer en Büttner in botsing kwamen, waar de spits van Sparta zijn noppen in de Vitesse speler zijn gezicht zette.

7️⃣ | Aanklager KNVB eist zeven wedstrijden tegen Michiel Kramer na deze actie op Alexander Büttner#vitspahttps://t.co/VH66hOY3BJ pic.twitter.com/alea8VolKM — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 16, 2018

Arbiter Blom twijfelde niet en stuurde Kramer met een directe rode kaart van het veld. ''Het was natuurlijk niet goed wat Kramer deed, laat dat duidelijk zijn, maar het was ook niet goed wat Büttner deed,' liet Sparta coach Dick Advocaat weten.

