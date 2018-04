Ajacied V.d Beek: Dit heb ik nog nooit meegemaakt en dit doet pijn

Ajax middenvelder Donny v.d Beek is teleurgesteld en vernederd door PSV, iets wat hij naar eigen zeggen nog nooit heeft meegemaakt.

'Zij krijgen die ballen er wél gewoon in. Het was gewoon niet goed genoeg, ik baal echt verschrikkelijk, dit is zwaar klote,' begint V.d Beek zijn verhaal. 'Zeker, bij een gelijkspel waren zij natuurlijk nog geen kampioen. We wilden er echt nog wel wat van maken. Die 3-0 was een mentale klap, dan weet je dat het heel lastig wordt. Dit heb ik nog nooit zo meegemaakt. Als ploeg hebben we vandaag niet thuis gegeven. Ook qua meedogenloosheid voor de goal.'

'En dan kom je ook nog met twee man minder te staan,' verwijzend naar de rode kaarten voor Tagliafico en De Jong. 'Dit was echt een vernedering, het doet hartstikke pijn. Dit heb ik nog nooit zo meegemaakt. Iedereen zit erdoorheen, we balen ontzettend. Ons opladen voor de strijd om plek twee? Dat zal wel moeten, die moeten we nu zien veilig te stellen. Maar al met al was dit een teleurstellend seizoen.'

