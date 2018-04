7-jarige PSV fan zet neptattou: Net als papa

De 7-jarige PSV fan Cristiano Rovers is hard op weg om in de armen van de PSV supporters te vallen.

De 7-jarige Cristiano Rovers liet na het behalen van de landstitel door PSV een neptattoo zetten, iets wat FOX Sports niet ontging. 'Mijn papa wilde het graag, ik ook wel een beetje.'

Zo vader, zo zoon, zo kleinzoon. Drie generaties PSV-tattoos... pic.twitter.com/CU6YQvOaiL — Marcel Maijer (@MarcelMaijer) April 16, 2018

Papa Bert is best trots, 'Op veel plekken zijn de letters van PSV of het logo in de plaatjes verwerkt. Mijn zoon had nog geen tatoeage.'

'Bij de wedstrijd tegen AZ heb ik hem op mijn schouders genomen en had hij zijn shirt uitgetrokken zonder dat ik het merkte,' aldus vader. 'Toen heb ik gezegd, de volgende keer krijg jij ook iets op je buik in plaats van die witte kippenborst.'

