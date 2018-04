Voor de liefhebbers nog even the day after, PSV wint met overtuigende cijfers van rivaal Ajax in eigen huis.

Vervolg: VIDEO: PSV - AJAX 3-0!

VIDEO: PSV - AJAX 3-0!

Een korte samenvatting: Voor de liefhebbers nog even the day after, PSV wint met overtuigende cijfers van rivaal Ajax in eigen huis..