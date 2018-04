Oud Ajacied Daley Blind heeft Ajax in het achterhoofd voor een eventuele terugkeer, al denkt de verdediger dat het nu nog te vroeg is.

Vervolg: Daley Blind: Ooit terug naar Ajax, maar nu nog niet

In 2014 verkoos Blind het avontuur in Manchester bij United, waar hij nog een doorlopend contract heeft tot medio 2019. In gesprek met Ajax Showtime laat de verdediger weten: 'Of ik terug wil keren bij Ajax? Ja, misschien wel ja. Ik heb altijd gezegd dat ik daar wel oren naar heb. Maar ik heb ook geleerd dat je in het voetbal geen beloftes kunt doen die je niet waar kunt maken. Maar ik zou er wel serieus over nadenken, dat wel.'

'Ik ben nu 28, zit nu nog in een sterke periode van mijn lichaam en ik moet nu nog wel een paar jaar in het buitenland blijven. Als Ajax mij benadert, zal ik daar serieus over nadenken, want de club zit altijd in mijn hart en het lijkt mij fantastisch om eventueel daar ooit nog te spelen. Maar nu is het nog te vroeg, denk ik.'

Daley Blind: Ooit terug naar Ajax, maar nu nog niet

Een korte samenvatting: Oud Ajacied Daley Blind heeft Ajax in het achterhoofd voor een eventuele terugkeer, al denkt de verdediger dat het nu nog te vroeg is..