FC Bayern zag langer verblijf Heynckes wel zitten: Kovac geen eerste keus

FC Bayern München hoopte er samen met Jupp Heynckes uit te komen om ook na dit seizoen trainer te blijven van de jongens uit Beieren. De Duitser van 72 zag dat echter niet zitten en dus moest technisch directeur Hasan Salihamidžić op zoek naar een ander.

En diezelfde Salihamidžić heeft in een open gesprek wel heel veel details verteld aan de pers; zo is het dus naar buiten gekomen dat Heynckes niet zat te wachten op nóg een seizoen Bayern, nadat hij dit seizoen als interim-trainer werd aangesteld na het ontslag van trainer Carlo Ancelotti. De technisch directeur besloot vervolgens Thomas Tuchel te polsen voor de functie bij Bayern, volgens de Bosnische directeur was die trainer echter al voorzien van een baan. Of daarmee Paris Saint-Germain wordt bedoeld is niet duidelijk.

Vervolgens werd intern de naam van Niko Kovač besproken, hij had als speler al een verleden bij Bayern en hij kende de club dus al. Eerder was Kovač al trainer van Kroatië, Red Bull Salzburg en nu Eintracht Frankfurt. Qua statistieken zit de trainer telkens rond de 50 procent winst, dit weekend verloor hij nog met 4-1 van Bayer Leverkusen. Vanaf volgend seizoen is hij dus te bewonderen in de Allianz Arena.

