PSV heeft zondagavond de landstitel in de wacht gesleept tegen een aangeslagen Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag was niet opgewassen tegen het geslepen spel van PSV.

Vervolg: PSV aan de haal met Ajax in kampioensduel

Het zou de wedstrijd van het seizoen kunnen worden voor zowel Ajax als PSV. Als Ajax zou winnen werd het een soort Manchester United die de titel uitstel van executie gaf en als PSV zou winnen was de titelrace direct beëindigd. Het laatste gebeurde en het was geen moment in het voordeel van Ajax in Eindhoven. PSV speelde sterk en had maar een paar momenten even angst voor een doelpunt. Toch stonden Jeroen Zoet en Daniel Schwaab dan vaak goed genoeg om de bal eruit te houden, waar bij Ajax Matthijs de Ligt, Joël Veltman en Hakim Ziyech niet echt hun beste wedstrijd speelden.

Ten Hag begon dus weer met Veltman, dat pakte direct slecht uit want er werd in de achterhoede slordig gespeeld. Los van het feit dat er aan beide kanten een heuse glijpartij te zien was op het veld door de gladheid was het bij Ajax ook vaak véél te slordig. Ajax had na een kwartier al achter kunnen staan maar toen werd een inzet nog geblokkeerd door André Onana. Even later was het alsnog raak; Hirving Lozano schoot tegen Onana aan en vervolgens kon Gastón Pereiro in de rebound alsnog scoren. Na een half uur had Klaas-Jan Huntelaar nog een aanvaring met Jeroen Zoet toen de Ajax-spits dichtbij een goal was maar vervolgens een elleboog in zijn edele delen kreeg.

Ajax was dus een tijd zoekende maar vond niets. PSV was efficiënter en met nog enkele minuten op de klok in de eerste helft maakte Lasse Schöne nog hands in de zestien maar werd dit niet goed gezien door Danny Makkelie. PSV kreeg een halve minuut later toch nog hun ‘gerechtigheid’ door een goede loopactie van Joshua Brenet, hij kon de bal toen perfect voorgooien op Luuk de Jong en die kopte toen in de verre hoek de 2-0 binnen. Onana kon er weinig meer aan doen.

Vervolgens ging Ajax de rust in met nú al een enorme kater: 2-0 achter en PSV zou dus kampioen worden binnen drie kwartier. Ten Hag en Cocu gaven hun clubs nog wat tips mee en bij Cocu pakte het goed uit, bij Ten Hag wat minder. Binnen zeven minuten was daar een bal uit de kluts opeens bij Steven Bergwijn in de zestien en die mocht de bal aannemen, wachten en vervolgens simpel de bal erin tikken. Drie Ajacieden stonden erbij en keken ernaar maar niemand kon voorkomen dat PSV op 3-0 kwam en Ajax dus definitief de das om deed. PSV had daarna niet veel kansen meer en Ajax werd totaal onzichtbaar.

Nico Tagliafico kreeg tot overmaat van ramp ook nog eens een controversiële tweede gele kaart en mocht eraf, even later gebeurde hetzelfde met Siem de Jong waar ook twijfels over waren. Siem kreeg een rechtstreekse rode kaart. Op social media gingen de discussies alweer rond over de beslissingen van Makkelie en zijn team, toch kan niemand er omheen dat beide keren vol een voet werd geraakt van een speler van PSV.

Ajax moet dus door deze domper uitkijken dat ze geen derde worden met AZ in de nek en PSV kan rustig de rest van het seizoen uitzitten en wellicht met jeugdspelers aantreden tegen Roda JC, Groningen en ADO.

PSV aan de haal met Ajax in kampioensduel

Een korte samenvatting: PSV heeft zondagavond de landstitel in de wacht gesleept tegen een aangeslagen Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag was niet opgewassen tegen het geslepen spel van PSV..