Chelsea buigt 2-0 achterstand om in 2-3 zege dankzij Giroud

Chelsea heeft zaterdagmiddag alsnog weten te winnen van Southampton nadat het een aardige tijd leek op een verliespartij voor de mannen uit Londen. Southampton wist echter hun zege te verspelen aan de club van Antonio Conte.

Chelsea speelt dit seizoen geen rol van waarde meer in de Premier League en Antonio Conte weet dat hij na dit seizoen wordt ontslagen. Dat zorgt ook voor een soort onrust binnen de club die sinds de ‘luie’ persmomenten van Conte een stuk belabberder spelen, de club krijgt een fortuin aan tegendoelpunten en het spel is vaak erg matig.

Dat was vandaag een aardig lange tijd weer het geval; Álvaro Morata was onzichtbaar, de verdediging stond niet op scherp en daardoor konden bij Southampton Dušan Tadić en Shane Long zo hun gang gaan. Met iets langer dan een kwartier op de klok volgt dan ook een beeldschone pass van Ryan Bertrand – die ook fijn voetbalde – op diezelfde Tadić die de bal heerlijk in het net laat verdwijnen achter een zwalkende Thibaut Courtois, die ook betere wedstrijden heeft gespeeld.

Southampton rook natuurlijk meer; de club stond na de 1-0 virtueel veilig en wil natuurlijk ook volgend seizoen te bewonderen zijn in de grote Premier League. Toch moesten The Saints van trainer Mark Hughes nog extra gas geven voor de 2-0 en een geruime tijd leek die ook te vallen. Toch gingen beide clubs de rust in met maar 1-0 op het scorebord.

In de tweede helft begon Chelsea uiterst belabberd en stonden Marcos Alonso en César Azpilicueta ook weer vaak te slapen. Shane Long schoot net na de rust bijna Courtois in tweeën maar wist niet te scoren. Daarna volgde een mooie vrije trap van James Ward-Prowse die fraai terecht kwam bij Jan Bednarek en die wist daar wel raad mee; hij schoot direct de bal keihard langs Courtois en de verdediging van Chelsea stond daar toch wel even van te kijken.

Conte gooide het daarna totaal om en deed in het laatste halfuur nog een poging om het om te buigen in een zege met Olivier Giroud en Pedro en dat pakte direct goed uit want Giroud was binnen enkele minuten al belangrijker dan Morata in een heel uur was geweest. Met nog twintig minuten te gaan geeft Alonso een mooie pass op Giroud die de bal er uitstekend in kan koppen. Daar had keeper Alex McCarthy niet op gerekend en dus stond het opeens 2-1 met nog genoeg tijd. Dat wisten ze bij Chelsea ook en binnen vijf minuten was daar opeens een bal voor Eden Hazard uit de kluts, Hazard twijfelt geen moment en haalt keihard uit. Ook dat zag McCarthy niet aankomen en hij kan er alleen maar naar kijken; ondertussen is het dus wel 2-2.

Maar de strijd van Chelsea houdt nóg niet op; met nog twaalf minuten reguliere tijd krijgt Willian op een mooie plek een vrije trap, deze legt hij terug op Hazard en die kan vervolgens een mooie voorzet geven maar daar komt helaas niets uit. Wederom uit de kluts is daar opeens een schot van Giroud en door iedereen die voor McCarthy staat verwacht hij – voor de derde keer – niet dat die bal zo mooi uitkomt en vliegt de beslissende 2-3 er opeens in. De wedstrijd is dus geheel omgedraaid.

Daar blijft het ook bij, Chelsea zal zeer waarschijnlijk vijfde worden dit seizoen terwijl Southampton door dit debacle weer achttiende staat.

