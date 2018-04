Titel PSV tegen Ajax geen vernedering, wel een statement

Oud PSV-spits Gerald Sibon ziet wanneer PSV zondag tegen Ajax de landstitel pakt het niet als een vernedering, meer als een soort van statement.

'Nee, zo zie ik dat niet. Al zou het wel een statement van PSV zijn om die titel in zo'n topper te pakken,' aldus de oud PSV-er in gesprek met het Algemeen Dagblad. 'En al winnen ze niet, dan ga ik er niet van uit dat het nog spannend wordt, hoor. Dat PSV nog zoveel punten gaat verspelen, zie ik echt niet gebeuren.'

PSV speelt heel degelijk dit seizoen, wat tot complimenten leidt van de oud PSV-er, 'We hebben ze niet altijd gezien als het meest aantrekkelijk voetballende team, maar die ploeg staat er wel, zeker achterin. Weinig goals tegen. Niet heel Nederlands tegenwoordig, maar bij PSV is ook het systeem in het laatste kwartier van de wedstrijd nog te herkennen. Degelijk van minuut 0 tot en met 90.'

Het team van Cocu wordt dan ook niet tekort gedaan, 'En PSV is straks niet alleen kampioen van de degelijkheid, er is ook genoeg creativiteit met Lozano en eerder nog Locadia. Veel scorend vermogen ook.'

