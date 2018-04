Wanneer het huidige Eredivisie seizoen voorbij is, reist Ajax met de selectie af naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Vervolg: Ajax aan eind van het seizoen naar Verenigde Arabische Emiraten

Technisch directeur Sayed Abdel-Hafiz van de Egyptische topclub meldt dat Ajax dan een oefenduel zal spelen tegen Al Ahly. Ajax en Al Ahly staan op 11 mei tegenover elkaar in Al Ain in Abu Dhabi.

Het oefenduel zal beter bekend staan als het afscheidsduel van oud Feyenoorder Hossam Ghaly. Onlangs liet de 36-jarige Ghaly weten zijn voetbalschoenen voorgoed op te bergen, waar hij tussen 2003 en 2006 voor Feyenoord uitkwam.

'Wij nemen het tegen Ajax op in de VAE en na die wedstrijd reizen we naar Oeganda, waar Kampala City de tegenstander is,' weet de Egyptische media te melden.

Ajax speelt op 6 mei het laatste competitieduel tegen Excelsior.

