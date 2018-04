In 1963 was Harry van Raaij aanwezig toen PSV tegen Ajax de landstitel wist te pakken, de oud voorzitter hoopt dan ook dat het zondag opnieuw gaat gebeuren.

Vervolg: Harry van Raaij: 'Herhaling van 1963 zo mooi zijn'

In gesprek met het Eindhovens Dagblad blikt de oud voorzitter vast vooruit naar komende zondag, 'Het zou prachtig zijn als het de club net als in 1963 zou lukken tegen Ajax. De kampioenschappen die ik als bestuurder heb meegemaakt, waren geen feit na een topper. Ik kan er dus niet volledig over meepraten wat de spelers en huidige directie nu voelen, maar toch ook wel een beetje.'

'Het is nu én de druk van het kampioen kunnen worden én die van een topper. Volgens mij is deze groep daar heel goed tegen bestand. Ze hebben het hele jaar al laten zien dat ze met kritiek om kunnen gaan.'

De oud voorzitter denkt dat het PSV wel gaat lukken om tegen Ajax kampioen te worden komende zondag, 'Ik ben ervan overtuigd dat het met de steun van de fans van PSV gaat lukken. Steun in de goede zin des woords. Onze harde kern ken ik goed genoeg om te weten dat ze zich netjes zullen gedragen.'

Harry van Raaij: 'Herhaling van 1963 zo mooi zijn'

Een korte samenvatting: In 1963 was Harry van Raaij aanwezig toen PSV tegen Ajax de landstitel wist te pakken, de oud voorzitter hoopt dan ook dat het zondag opnieuw gaat gebeuren..