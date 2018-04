Waar Feyenoord besloot maandag af te reizen naar Marbella, belegde de Rotterdamse grootmacht een trainingskamp voor het slot van de competitie.

Vervolg: Gio: Enige mogelijkheid groep bij elkaar te kunnen krijgen

Waar intern de vragen werden gesteld aan de oefenmeester van de Rotterdammers, kwamen er negatieve geluiden vanuit de spelersgroep op de bekendmaking van het vertrek naar Spanje.

In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Van Bronckhorst weten: 'Dit was de enige mogelijkheid om de spelersgroep nog een aantal dagen samen te krijgen. Ik wilde in Spanje de laatste weken doornemen met de spelers.'

'Welke wedstrijden staan er voor ons nog op het programma? We keren fris terug en kunnen ons nu volledig focussen op de laatste fase van het seizoen.' Komende zondag wacht Feyenoord FC Utrecht, waar volgende week de bekerfinale tegen AZ op het programma staat.

