Zondag staat de belangrijke al cruciale kraker tussen PSV en Ajax op het programma in Eindhoven, waar bij winst PSV de 24e landstitel kan bewerkstelligen.

Van Ginkel: Dit kan de lekkerste dag uit mijn leven worden

'Hoe dichterbij de wedstrijd komt, hoe meer de spanning toeneemt. Dat vind ik alleen maar lekker,' laat Van Ginkel weten in gesprek met De Telegraaf. 'Vanaf begin deze week was iedereen alleen maar met Ajax bezig. Dat goede gevoel van AZ houden we uiteraard vast, maar we staan hier met beide beentjes op de grond.'

'Thuis tegen Ajax. Dat is zo’n unieke kans. Natuurlijk, uiteindelijk wil je gewoon kampioen worden. Dan maakt het mij niet per se uit hoe, wat en waar.' PSV verloor eerder dit seizoen met 3-0 kansloos in de Arena, waar de Amsterdammers een van drie ploegen was die PSV een verlies toebracht.

'Tot nu toe stonden we er steeds op de momenten dat we er echt moesten staan, alleen tegen Ajax hebben we dat nagelaten.' Dat PSV uitgerekend tegen Ajax thuis de landstitel kan veroveren is voor PSV aanvoerder Van Ginkel nog net iets specialer, 'Alles bij elkaar zou deze titel voor mij dus mooier zijn, maar we zijn er nog niet. Het moet zondag een van de mooiste dagen in mijn loopbaan worden. We gaan er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.'

