Excelsior stelt doelstelling bij: Europese play offs

Waar al vaker lovende woorden zijn gevallen voor Excelsior trainer Mitchell van der Gaag, kan aankomend weekend een bijzondere stap worden gezet.

Excelsior moet op bezoek bij PEC Zwolle en kan bij winst de handhaving in de Eredivisie officieel veiligstellen. Maar daar gaat het in Kralingen niet over, er wordt gek genoeg gesproken over de Europese play offs, die nog haalbaar zijn voor het Excelsior van Mitchell van der Gaag.

De oefenmeester liet weten dat na de zege op VVV Venlo de officiele handhaving al stiekem werd gevierd. ''We hadden altijd gezegd dat 35 punten voldoende was om dat te bereiken. Als ik de afgelopen weken had benadrukt dat we officieel nog niet veilig waren had iedereen me ook een rare kale kwast gevonden. De ontlading zoals die er de afgelopen jaren was, zal er nu niet meer zijn. Ik was er zelf niet bij, maar het feest bij Cambuur en bij Utrecht nadat handhaving zeker was herinner ik me wel. Vorig jaar was het anders omdat de handhaving toen officieel was nadat we Feyenoord klopten en we heel snel naar binnen moesten.'

Waar handhaving nu geen doelstelling meer mag zijn, spreekt men al van Europese play offs. Met slechts 2 punten achterstand op SC Heerenveen en ADO Den Haag is plek 8 nog haalbaar. ''We hebben dit seizoen al een aantal maal die stap niet kunnen maken. Met de thuiswedstrijd tegen ADO van twee weken geleden als meest recente voorbeeld. Vorig seizoen hadden we dat ook in wedstrijden waarin we ons veilig konden spelen. Nu zijn we stabieler, maar moeten we die stap maken. Dat zou het prima seizoen extra glans geven. In Zwolle krijgen we weer een kans.'

Daarbij wordt de doelstelling dus bijgesteld, ''We hebben gezocht naar nieuwe doelstellingen. Maar dat is best lastig. Dit is een nieuwe situatie voor de club. Je speelt voor handhaving en als je dat hebt is het heilige moeten eraf. Dat is begrijpelijk, maar de uitdaging er nog meer van te maken zien we echt wel. Meer punten dan vorig seizoen, een hogere positie in de eindklassering dan vorig seizoen en nu die play-offs. Na ADO Den Haag dacht ik dat dat uit zicht was, maar we staan er gewoon bij. Dan gaan we er voor spelen ook. Nu PEC Zwolle-uit en woensdag Heracles-thuis. We zullen zien hoe we er daarna voor staan.'

