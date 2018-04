In gesprek met het nieuwsblad het Eindhovens Dagblad wil Ajax icoon Sjaak Swart wat misverstanden de wereld uit helpen.

Vervolg: Ajax icoon Sjaak Swart: 'Natuurlijk is PSV een mooie club'

'Natuurlijk is PSV gewoon een mooie club, waar vroeger met bijvoorbeeld Jan van Beveren en Willy van der Kuijlen geweldige kerels onder contract hebben gestaan. Maar ze hebben dit seizoen in zoveel wedstrijden enorm veel mazzel en hulp van de scheidsrechters gehad. Vorige week hebben ze de competitie met een mazzeltje, beslist. Dat vindt u toch ook?' begint Sjaak Swart in gesprek met Rik Elfrink.

'Ajax heeft het zelf ook laten liggen hoor, begrijp me goed. Maar PSV? Tegen PEC Zwolle zijn ze heel goed weggekomen, een kerel van FC Twente schiet in de laatste seconde een bal in eigen goal en tegen VVV kregen ze hulp van de scheidsrechter. Bij AZ was de arbiter wéér op de hand van PSV en geeft hij geen kaarten aan spelers die tegen Ajax geschorst hadden moeten zijn. En nou, nou, als je zo een strafschop moet krijgen... Zo kan ik nog wel even doorgaan.'

Eerder dit seizoen stond PSV al 10 punten voor, waar Ajax al gezien was. 'Ze stonden toen tien punten voor en speelden zo angstig. Als ik als coach zo ver voor zou staan en ik kom met mijn ploeg naar Amsterdam, dan wil ik laten zien dat mijn team daar terecht staat. Dat miste ik volledig.'

'En geef de jeugd toch wat vaker de kans! Donyell Malen komt er nu wel aan, maar die speelde eerder voor Ajax.' Wat PSV precies allemaal goed is, laat Swart ook weten: 'Hirving Lozano en Cocu. Maar Lozano moet zich wel normaal gedragen. En snel. Het lijkt wel of hij altijd iemand een tik wil verkopen. Tegen AZ had hij met dat inglijden op de keeper ook een kaart kunnen krijgen.'

Ajax icoon Sjaak Swart: 'Natuurlijk is PSV een mooie club'

Een korte samenvatting: In gesprek met het nieuwsblad het Eindhovens Dagblad wil Ajax icoon Sjaak Swart wat misverstanden de wereld uit helpen..