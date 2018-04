Waar Juventus wel wist te winnen van Real Madrid woensdagavond, was het tegendoelpunt in de slotminuten voor de Oude Dame de druppel.

Vervolg: Juve verdediger Benatia: Voetbalwereld van tegenwoordig is kapot

Juventus verdediger Mehdi Benatia is de huidige voetbalwereld dan ook meer dan beu, 'Wat ik zeg klinkt misschien hard, maar als je je inspant zoals wij deden, kan een scheidsrechter niet in de 93ste minuut een penalty geven en onze hoop torpederen.'

In gesprek met BIin Sports laat de verdediger weten: 'De wedstrijd had naar de verlenging gemoeten. Als ik een overtreding had begaan, zou ik dat eerlijk toegeven. Ik heb er alles aan gedaan om hem niet te raken. Maar voetbal blijft een contactsport. Dus het kan zijn dat ik hem heb aangeraakt, maar ik heb hem nooit een duw gegeven.'

Door de benutte strafschop van Ronaldo in de 95e minuut, kon Real de 3-1 maken en door de 3-0 overwinning uit het heenduel wist Real door te stoten naar de laatste vier van de Champions League.

