In navolging van Arjen Robben heeft ook Franck Ribéry besloten zijn contract bij Bayern München te verlengen. De Fransman zal nu tot medio 2019 aan de club verbonden blijven, zo meldt de Duitse sportkrant Bildt.

Vervolg: Na Robben volgende buitenspeler langer bij Bayern München

Een dag nadat Bayern München zich ten koste van Sevilla plaatste voor de halve finale van de Champions League kwam het nieuws naar buiten dat de inmiddels 35-jarige Ribéry ook een twaalfde seizoen in Beieren zal spelen. Ribéry kwam in 2007 over van Olympique Marseille en speelde in totaal al 380 wedstrijden voor Der Rekordmeister waarin hij 117 keer scoorde. Tijdens zijn periode in München sleepte hij al een karrevracht aan prijzen binnen. Naast de Champions League van 2013 won hij maar lieft acht het landskampioenschap en vijf keer de DFB Pokal.

Dit seizoen kunnen daar nog een Champions League en DFB Pokal aan toegevoegd worden.

Na Robben volgende buitenspeler langer bij Bayern München

Een korte samenvatting: In navolging van Arjen Robben heeft ook Franck Ribéry besloten zijn contract bij Bayern München te verlengen. De Fransman zal nu tot medio 2019 aan de club verbonden blijven, zo meldt de Duitse sportkrant Bildt..