AZ coach V.d Brom accepteerde de schorsing die hij van de KNVB kreeg opgelegd na kritiek op arbiter Blom in het duel tegen PSV.

V.d Brom: 'Eigenlijk moet je niks meer voor de camera zeggen'

'Ik vind dat je altijd moet kunnen zeggen wat je denkt en wat je vindt. Als dat niet meer kan, dan wordt het heel lastig om nog voor de camera's te verschijnen. Dat vind ik jammer. Ik ga bewust niet in beroep. Er is veel over gesproken en geschreven en ik heb geen zin om dat allemaal weer op te rakelen. De rust richting de komende wedstrijden is voor mij belangrijker.'

AZ gaf vorig weekend tegen PSV een 2-0 voorsprong uit handen en verloor met 2-3 van de koploper uit de Eredivisie. 'Er was één topwedstrijd dit weekend, maar we hadden geen topscheidsrechter', zei de trainers van de Alkmaarders. 'Dat vind ik onbegrijpelijk. Dat is niet de eerste keer voor ons. Ik heb het van tevoren al gezegd en nu word ik daarin bevestigd. Het gaat niet om mijn gelijk, maar ik denk dat het wel een keer duidelijk is en dan mag je dat ook uitspreken, vind ik.'

Maar niet alleen over arbiter Blom had V.d Brom wat te klagen, ook over de rode kaart van verdediger Ron Vlaar was de coach het niet eens. 'Dat is nog even spannend, zeker in de voorbereiding op onze wedstrijd van vrijdag', aldus Van den Brom. 'Normaal geef ik graag duidelijkheid aan de jongens over de manier van spelen, nu houden we een slag om de arm. Ik weet ook niet hoe dit afloopt. Dat moet we afwachten.'

Aankomende vrijdag treft AZ het Heracles Almelo na de deceptie tegen PSV, waar V.d Brom het duel vanaf de tribune moet volgen. 'Daarin hebben we het heel lang heel goed gedaan. Ik vind het belangrijk om meerdere manieren van spelen te hebben en beheersen. Ik vind dat we het in de tactische variant tegen PSV goed gedaan hebben. Zij kregen geen kansen vanuit het voetbal, wel vanuit standaardsituaties. Daarnaast profiteerden we van de aanvallende intenties van onze backs.'

V.d Brom: 'Eigenlijk moet je niks meer voor de camera zeggen'

