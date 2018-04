Buffon laat hart spreken: Deze manier doet ook erg veel pijn

Real Madrid coach Zinedine Zidane heeft te doen met de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon van Juventus. Waar Real Madrid in de slotfase van de kwartfinale de Italiaanse grootmacht uitschakelde via een strafschop in blessuretijd.

Waar Juventus er een verlenging leek uit te slepen tegen Real Madrid, was het in de slotfase een strafschop voor Real en een rode kaart voor Buffon. Hierdoor verloor Real met 3-1 in eigen huis, maar bekerde het wel door naar de halve finales.

Zidane mocht in zijn handjes knijpen na het bereiken van de halve finales, maar liet ook zijn medeleven weten tegenover Buffon. 'Hij verdient het niet om er op deze manier uit te gaan, maar we kunnen het niet meer veranderen. Gelukkig verandert het niets aan alles wat hij heeft bereikt in het voetbal.'

