Dost wuift vertrekwens weg: Ik heb het hier naar mijn zin

De Nederlandse spits Bas Dost heeft het goed naar zijn zin in Portugal bij Sporting, een vertrek lijkt dan ook allerminst aan de orde.

De 28-jarige spits vindt bij Sporting het net gemakkelijk, waar hij dit seizoen in 41 officiele duels al 31 keer het net wist te vinden. In gesprek met ELF voetbal laat de spits dan ook weten: 'Waarom zou ik weggaan bij Sporting? Ik ben hier volmaakt gelukkig.'

'Wat dat geld betreft, of beter gezegd nóg meer geld, moet je eerlijk tegen jezelf kunnen zijn. Genoeg is genoeg. Als het goed is, is het goed. Een fantastisch salaris, een heerlijk leven, een geweldige club, een trainer die in mij gelooft, een ploeg die op mij is ingesteld, een prima competitie en voldoende sportieve uitdagingen. De keuze lijkt mij niet zo moeilijk.'

'Neem dit seizoen: we hebben verdienstelijk in de Champions League gespeeld, waarbij we de pech hadden dat we in de poule Barcelona en Juventus hadden geloot. In de Europa League zijn we doorgedrongen tot de kwartfinale en in de competitie hebben we lang om de titel meegestreden.'

