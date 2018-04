Seizoen Kenneth Vermeer zit erop na nieuwe spierblessure

Kenneth Vermeer, de doelman van het Belgische Club Brugge zal de rest van het seizoen vanaf de kant toe moeten kijken.

De oud doelman van Ajax en Feyenoord heeft opnieuw een spierblessure opgelopen, waardoor het seizoen voor hem voorbij is. De 32-jarige doelman heeft een bovenbeenblessure opgelopen en dat nu op een moment dat het slot van de competitie eraan komt in de Belgische liga.

De Rotterdammers weten te melden dat Vermeer in het duel tegen AA Gent van jl. weekend de spierblessure heeft opgelopen. Vrijdjag gaat de doelman opnieuw onder het mes, waar nog niet bekend is hoe lang Vermeer uiteindelijk uit de running is.

Het huurcontract van Vermeer loopt komende zomer af, maar de Belgische grootmacht wil de optie tot koop lichten, waardoor de oud Feyenoord doelman het volgend seizoen opnieuw mag proberen.

