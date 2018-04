Er lijkt voor de Italiaanse doelman Buffon na dit seizoen toch een definitief einde te komen aan zijn actieve carriere bij Juventus.

Vervolg: Buffon: 'Ik ga kapot van binnen dat ik nu met pensioen moet gaan'

Waar in aanloop naar het Champions League duel met Real Madrid de doelman nog altijdj geheimzinnig doet over zijn toekomst, lijkt het na dit seizoen op te houden voor de 40-jarige doelman van de Oude Dame.

Juventus leek in het returnduel woensdagavond dichtbij een stunt door Real Madrid uit te schakelen in de kwartfinale, maar in de slotminuten kreeg Real Madrid een strafschop waaruit het de 3-1 scoorde en doorstootte naar de halve finale. Ook moest Buffon met rood het veld verlaten na het aanvallen van de arbiter.

Na afloop liet Buffon zich uit in gesprek met Juventus TV: 'Het is hartverscheurend om met pensioen te gaan, om deze groep te verlaten, deze geweldige jongens. Het leven gaat door en ik hoop dat ik ze iets goed heb geleerd. Ik hoop dat ze daar hun voordeel mee doen.'

