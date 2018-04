Juventus leek na de 0-3 thuisnederlaag van vorige week tegen Real Madrid kansloos om zich nog te plaatsen voor de halve finale van de Champions League. Niets bleek minder waar: de Madrilenen moesten alle zeilen bijzetten om zich te ontdoen van Juve en slaagden daar pas in de laatste minuut in.

Real halve finalist na knotsgekke slotfase tegen Juventus

Juventus begon furieus aan het duel in het Santiago Bernabeu-stadion. Een voorzet van Sami Khedira werd al in de tweede minuut binnengekopt door Mario Mandzukic, de vervanger van de geschorste Paulo Dybala. Niet veel later kreeg Higuain een dot van een kans om Juve op 0-2 te zetten, maar de Argentijn stuitte op Keylor Navas. Aan de andere kant raakte Gareth Bale de lat en vond Isco Buffon op zijn weg. De 0-2 van De Oude Dame viel tegen de verhouding in toen opnieuw Mandzukic kon binnenknikken na een afgemeten voorzet van Lichtsteiner. Na een uur spelen was de achterstand van de Italianen volledig hersteld. Keylor Navas blunderde bij een voorzet waarna Blaise Matuidi de bal in het lege doel kon werken:0-3. Het half uur daarna was het Real dat uit man en macht probeerde de aanlsuitingstreffer te forceren. Varane schoot net naast, Chiellini kopte bijna in eigen doel en Isco raakte de paal. In blessuretijd kreeg I Merengues toch loon naar werken. Een duw van Mehdi Benatia ten opzichte van Lucas Vázquez werd bestraft met een penalty. Omdat uit het opstootje dat daaruit ontstond Buffon een rode kaart kreeg, moest reservedoelman Sczeczny proberen de strafschop van Ronaldo te keren. Dat lukte niet waardoor Real Madrid zich in de absolute slotfase verzekerde van een plaats in de halve finale van de Champions League, waar het de degens zal kruisen met Liverpool, Bayern München of AS Roma.

