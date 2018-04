PSG knoeide met sponsordeal om financial fair play regels te omzeilen

De contracten die PSG met de sponsoren heeft afgesloten zijn zodanig overgewaardeerd, dat de Franse grootmacht de regels heeft verbroken.

Een voorlopig onderzoek van de UEFA komt met deze bevindingen naar buiten na de financiele doping die PSG lijkt te hebben gehad na het aantrekken van de Braziliaan Neymar van afgelopen zomer.

The financial Times laat weten dat wanneer PSG schuldig wordt bevonden uitsluiting in de Champions League de straf kan zijn. PSG zou de sponsordeals hebben gemanipuleerd om zo de financial fair play regels te omzeilen.

Het onderzoek kan dus uitwijzen dat PSG heeft gesjoemedl met de sponsordeals, 'De vraag is nu of de UEFA dapper genoeg is om de eigen regels te handhaven,' alleen durft niemand binnen de UEFA dit te bevestigen.

Pas rond juni komt de UEFA met een definief besluit over de straf voor PSG.

