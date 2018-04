De voormalig FIFA baas Sepp Blatter heeft kritiek geuit naar de nieuwe opzet voor de toezeggingen voor het WK.

Vervolg: Blatter uit kritiek opnieuwe vorm FIFA voor WK toezeggingen

De commissie bezocht bestaande uit vijf mensen bezoekt het land waar het WK moet plaatsvinden om het bid goed te keuren, alleen is Blatter van mening dat de kandidaten het bid moeten kunnen presenteren aan alle 211 leden van de FIFA.

'Je kunt kandidaten niet het recht ontnemen om met hun bid naar het congres te gaan. Ik was geschokt. Straks beslist een kleine commissie of een land kandidaat mag zijn of niet. Dat is onmogelijk,' laat Sepp Blatter weten.

De leden van de FIFA besluiten op 13 juni tijdens het congres in Moskou waar het WK van 2026 wordt gehouden. De FIFA heeft hierbij de keus uit Marokko en een gezamenlijke 'bid' van Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Mocht dit niet goed worden gekeurd kunnen landen uit Azie en Europa zich ook aanmelden als kandidaat voor het WK 2026.

Blatter uit kritiek opnieuwe vorm FIFA voor WK toezeggingen

Een korte samenvatting: De voormalig FIFA baas Sepp Blatter heeft kritiek geuit naar de nieuwe opzet voor de toezeggingen voor het WK..